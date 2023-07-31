Губерниев: «России нужен сильный «Спартак» - слабый всем надоел»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о последнем матче второго тура РПЛ, в котором «Спартак» принимал калининградскую «Балтику». Игра завершилась победой «красно-белых» хозяев – 2:1.

«Было бы странно, если бы «Спартак» сегодня не обыграл «Балтику». Надеюсь, продолжат конкурировать с «Зенитом» и другими лидерами РПЛ. России нужен сильный «Спартак» - слабый всем надоел», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что после прошедшего тура «Спартак» вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У обоих клубов по шесть набранных баллов.