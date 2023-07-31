Алаев помог решить проблему с заявкой «Ростовом» новых игроков

Александр Алаев, глава РПЛ, поделился деталями разговора с представителями ФИФА и УЕФА, касающегося заявки «Ростовом» новых игроков на сезон. Благодаря усилиям Алаева и поддержке со стороны ФИФА и УЕФА, санкции были сняты, и футболисты появились в заявочном листе на сезон.

Алаев отметил, что не хочет оглашать имена тех, кто помогал в разрешении ситуации, но выразил радость за «Ростов», что клуб смог заявить футболистов перед важным матчем. Глава РПЛ подчеркнул, что всегда готов помогать клубам, и благодарен коллегам из ФИФА за оперативное реагирование и помощь.

«Шансов было меньше на незаявку, чем заявку», – сказал Алаев «Матч ТВ».