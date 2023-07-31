Только один игрок с 2014 года отдал больше ассистов в РПЛ, чем Промес

Любопытно, но факт: лишь только один игрок сделал больше ассистов в рамках РПЛ, чем Квинси Промес с 2014 года. Именно в этом году Промес впервые сыграл в чемпионате России. И имя этого игрока – Артём Дзюба.

Как сообщает Opta Sports, только у Дзюбы набралось больше ассистов с момента первого появления нидерландца в России – 52. Промес же показал второй результат среди всех игроков лиги – 36.

Отметим, что в вечерней встрече против «Балтики» (2:1) Промес в 20-й раз записал на свой счёт гол и голевую передачу в отдельно взятом матче. По этому показателю Промесу в Российской премьер-лиге нет равных.