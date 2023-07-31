«Спартак» проводит лучшую домашнюю серию без поражений в Премьер-лиге за 15 лет

Московский «Спартак» в понедельник вечером обыграл на домашнем стадионе «Балтику» - 2:1. Таким образом, «красно-белые» увеличили беспроигрышную домашнюю серию до 14 игр РПЛ кряду, теперь она насчитывает девять побед и пять ничьих.

Как сообщает Opta Sports, это лучшая домашняя серия «Спартака» в чемпионате России с июня 2007 года по май 2008. Тогда она составила 15 матчей подряд, тренировал команду известный тренер Станислав Черчесов.

О том, что происходило на поле «Открытие Банк Арены», более подробно читайте в нашем обзоре.