Лапочкин считает, что ошибка судьи Безбородова может стать роковой для его карьеры

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин выразил мнение, что матч между «Ахматом» и ЦСКА, на котором произошла серьезная ошибка арбитра Владислава Безбородова, может стать последним в его судейской карьере.

Судья Лапочкин отметил, что случившаяся ошибка является вопиющей и вызывает серьезные вопросы о работе всей судейской бригады. Он также подчеркнул, что пропавшая связь в VAR не должна была повлиять на уже разрешенный пенальти.

Лапочкин добавил, что у Владислава Безбородова была успешная карьера, и хотелось бы, чтобы она не заканчивалась таким образом.

«Все может быть, не удивлюсь ничему», – сказал Лапочкин «Матч ТВ».