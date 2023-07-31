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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» начал сезон РПЛ с двух побед впервые за семь лет

31 Июля 2023 • 21:42 Комментировать
Рубин
...
Спартак Москва
05.08 17:30

Московский «Спартак» стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги с двух побед подряд впервые за семь лет – с чемпионского сезона-2016/17. Приятным для болельщиков «красно-белых» фактом делится Opta Sports.

Напомним, что в первом туре РПЛ-2023/24 «Спартак» не без труда обыграл «Оренбург» Иржи Ярошика – 3:2. Во втором туре, 31 июля «красно-белые» обыграли дома новичка лиги – «Балтику», 2:1.

Следующий официальный матч в РПЛ «Спартак» проведёт уже на выезде – это случится в субботу, 5 августа. В Казани спартаковцы встретятся с местным «Рубином».

После второго тура Премьер-лиги «Спартак» и «Краснодар» на пару возглавили турнирную таблицу первенства, у каждого клуба по шесть очков.

Вновь нервно, но победно: «Спартак» не без труда обыграл «Балтику»

 

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Спартак Москва
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