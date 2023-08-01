Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фёдор Чалов оформил хет-трик с пенальти: Такое могут даже вратари

01 Августа 2023 • 08:37 Комментировать

В минувшие выходные в чемпионате России состоялся весьма необычный матч, который точно войдёт в историю РПЛ. ЦСКА и «Ахмат» при участии рефери на поле и арбитров VAR устроили настоящее шоу, выдав шесть пенальти! Правда, один пришлось перебивать, но факт остаётся фактом. К тому же ещё и три удаления! Матч получился славным. Все удары с 11-метровой точки у армейцев выполнил Фёдор Чалов, который стал автором хет-трика с пенальти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает тех, кому ранее удавалось забивать трижды с пенальти.

Неудачный день Веретенникова

Назначать много пенальти в одной игре в чемпионатах России не впервой. Почти 25 лет назад «Ротор» и новороссийский «Черноморец» вошли в историю вместе с рефери матча Валентином Ивановым. Когда один из лучших бомбардиров чемпионата России Олег Веретенников в дебюте той встречи пробил «с точки» выше перекладины, то никто и предположить не мог, что в первом тайме рефери назначит четыре пенальти, оба из которых у «Ротора» пробьёт Веретенников и оба раза не забьёт! У лидера атак волгоградцев был шанс забить свой удар с одиннадцати метров, но третий пенальти у «Ротора», который одержал победу со счётом 5:2, реализовал Тищенко.

Чалов не первый в России

Фёдор Чалов, вероятно, истории с неудачами Веретенникова не знал, поэтому свои пенальти забивал уверенно. Но он не первый, кому удавалось трижды забить с одиннадцатиметрового удара

Александр Алхазов восемь лет назад был лидером атак астраханского «Волгаря». Поэтому неудивительно, что именно он подошёл к «точке», когда за четверть часа до конца первого тайма рефери назначил пенальти в ворота «Луч-Энергии» из Владивостока. Все свои попытки Алхазов реализовал уверенно. А больше всех был против трёх пенальти главный тренер коллектива из Владивостока. По иронии судьбы в ту пору им был… Олег Веретенников!

Хасан Мамтов большую часть своей карьеры провёл в Первой и Второй лигах. Успел поиграть и в РПЛ вместе с тамбовским «Спартаком», правда, всего один сезон. А в сезоне-2016/2017 выдал настоящий голеадорный спурт в «Тюмени», в составе которой забил 24 мяча в 37 матчах ФНЛ. Три из них пришлись на апрельскую встречу против «Факела». За двадцать минут до конца встречи воронежская команда вела в счёте 1:0, но потом давление «Тюмени» стало столь велико, что игроки обороны «огнеопасных» трижды нарушили правила в своей штрафной площади. Четырнадцать минут, три гола и заявление об «убийстве» со стороны «Факела».

Судьба человека

Апрель 2017 года выдался богатым на пенальти. Через четыре дня после «хет-трика с точки» от Мамтова трижды представилась возможность пробить пенальти полузащитнику махачкалинского «Анжи» Арсену Хубулову. Поединок против «Томи» выдался упорным, хотя махачкалинцы шли на двенадцатой строчке в турнирной таблице, а томичи, по-традиции имеющие финансовые проблемы, замыкали общий табель команд РПЛ. Казалось, что игра пройдёт достаточно буднично, но команды выдали настоящий шедевр! По ходу встречи клубы поочерёдно выходили вперёд, у «Анжи» каждый из голов был с пенальти в исполнении Хубулова. На третьей из пяти добавленных минут «Томь» вышла вперёд, но на исходе шестой компенсированной минуты рефери указал в третий раз за матч «на точку». Хубулов был точен. И всё бы ничего, но главным арбитром той встречи был… Владислав Безбородов! А вместе с ним в качестве линейного арбитра работал Максим Гаврилин из Владимира, который вместе с Безбородовым спустя шесть лет «улучшит» свой рекорд по количеству назначенных пенальти за один матч.

Три с пенальти могут забить даже вратари

В мировом футболе три гола с пенальти забивали достаточно часто. Хенрик Ларссон отметился таким результатом на уровне сборных, трижды поразив ворота Молдовы с одиннадцатиметровой отметки в отборочном матче чемпионата мира-2002.

Австралия в том отборе забивала и более тридцати мячей за игру. Сборной Тонга досталось 22 гола, а Кевин Мускат, защищавший в ту пору цвета шотландского «Глазго Рейнджерс», три забил с пенальти.

Бразильский гений футбола Роналдо забивал три пенальти в отборочном матче чемпионата мира-2006 в ворота Аргентины.

Кажется, что забить три пенальти – это несложно. Даже вратари делали хет-трик. Конечно же, это был Чилаверт, который за свою карьеру забил 62 гола. В ноябре 1999-го, когда парагвайский голкипер защищал цвета аргентинского клуба «Велес Сарсфилд», ему удалось реализовать три пенальти в матче против скромного «Феррокариль Оэсте».

Реклама


Но если Олег Веретенников не реализовал два одиннадцатиметровых за одну игру, то Мартин Палермо не сумел забить трижды «с точки» в игре Кубка Америки-1999 против Колумбии. Зато попал в книгу рекордов Гиннесса.

Хет-трики с пенальти в матчах ведущих лиг чемпионата России

Игрок
Матч
Дата
Фёдор Чалов

ЦСКА – «Ахмат» 3:2

(13, 45, 79-я минута), РПЛ

30.07.2023
Александр Алхазов

«Волгарь» – «Луч-Энергия» 4:1

(33, 49, 56-я минута), ФНЛ

15.10.2015
Хасан Мамтов

«Тюмень» – «Факел» 3:1

(67, 72, 81-я минута), ФНЛ

23.04.2017
Арсен Хубулов

«Анжи»– «Томь» 3:3

(29,51,90-я минута), РПЛ

27.04.2017

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Веретенников Хосе Луис Чилаверт Владислав Безбородов Арсен Хубулов Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
08:25 · Россия. Премьер-лига
Джикия прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
08:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предлагает шесть млн евро за защитника из Европы
07:53 · Россия. Премьер-лига
Промес оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль вряд ли уедет из ЦСКА в Бразилию
01:14 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев – о судье Безбородове: «Стыдоба и позорище российского футбола» 1
31 Июля
23:39 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: Для РПЛ нужно усиление, потому что здесь другие скорости
23:38 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» переиграл «Балтику» - видео видео
23:27 · Россия. Премьер-лига
Червиченко оценил Бонгонда в матче «Спартака» против «Балтики»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин подвёл итог матча «Спартака» и «Балтики»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич признал, что «Балтика» дала бой «Спартаку»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Гладилин оценил игру Бонгонды на старте карьеры в «Спартаке»
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и «Факел» - самые пропускающие команды на старте РПЛ
23:07 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Две победы на старте дадут «Спартаку» уверенность»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Масалитин оценил выступление «Балтики» в матче со «Спартаком»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Джикия и Соболев пообещали избегать дисквалификаций
Все новости
Рекомендуем