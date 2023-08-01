Фёдор Чалов оформил хет-трик с пенальти: Такое могут даже вратари

В минувшие выходные в чемпионате России состоялся весьма необычный матч, который точно войдёт в историю РПЛ. ЦСКА и «Ахмат» при участии рефери на поле и арбитров VAR устроили настоящее шоу, выдав шесть пенальти! Правда, один пришлось перебивать, но факт остаётся фактом. К тому же ещё и три удаления! Матч получился славным. Все удары с 11-метровой точки у армейцев выполнил Фёдор Чалов, который стал автором хет-трика с пенальти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает тех, кому ранее удавалось забивать трижды с пенальти.

Неудачный день Веретенникова

Назначать много пенальти в одной игре в чемпионатах России не впервой. Почти 25 лет назад «Ротор» и новороссийский «Черноморец» вошли в историю вместе с рефери матча Валентином Ивановым. Когда один из лучших бомбардиров чемпионата России Олег Веретенников в дебюте той встречи пробил «с точки» выше перекладины, то никто и предположить не мог, что в первом тайме рефери назначит четыре пенальти, оба из которых у «Ротора» пробьёт Веретенников и оба раза не забьёт! У лидера атак волгоградцев был шанс забить свой удар с одиннадцати метров, но третий пенальти у «Ротора», который одержал победу со счётом 5:2, реализовал Тищенко.

Чалов не первый в России

Фёдор Чалов, вероятно, истории с неудачами Веретенникова не знал, поэтому свои пенальти забивал уверенно. Но он не первый, кому удавалось трижды забить с одиннадцатиметрового удара.

Александр Алхазов восемь лет назад был лидером атак астраханского «Волгаря». Поэтому неудивительно, что именно он подошёл к «точке», когда за четверть часа до конца первого тайма рефери назначил пенальти в ворота «Луч-Энергии» из Владивостока. Все свои попытки Алхазов реализовал уверенно. А больше всех был против трёх пенальти главный тренер коллектива из Владивостока. По иронии судьбы в ту пору им был… Олег Веретенников!

Хасан Мамтов большую часть своей карьеры провёл в Первой и Второй лигах. Успел поиграть и в РПЛ вместе с тамбовским «Спартаком», правда, всего один сезон. А в сезоне-2016/2017 выдал настоящий голеадорный спурт в «Тюмени», в составе которой забил 24 мяча в 37 матчах ФНЛ. Три из них пришлись на апрельскую встречу против «Факела». За двадцать минут до конца встречи воронежская команда вела в счёте 1:0, но потом давление «Тюмени» стало столь велико, что игроки обороны «огнеопасных» трижды нарушили правила в своей штрафной площади. Четырнадцать минут, три гола и заявление об «убийстве» со стороны «Факела».

Судьба человека

Апрель 2017 года выдался богатым на пенальти. Через четыре дня после «хет-трика с точки» от Мамтова трижды представилась возможность пробить пенальти полузащитнику махачкалинского «Анжи» Арсену Хубулову. Поединок против «Томи» выдался упорным, хотя махачкалинцы шли на двенадцатой строчке в турнирной таблице, а томичи, по-традиции имеющие финансовые проблемы, замыкали общий табель команд РПЛ. Казалось, что игра пройдёт достаточно буднично, но команды выдали настоящий шедевр! По ходу встречи клубы поочерёдно выходили вперёд, у «Анжи» каждый из голов был с пенальти в исполнении Хубулова. На третьей из пяти добавленных минут «Томь» вышла вперёд, но на исходе шестой компенсированной минуты рефери указал в третий раз за матч «на точку». Хубулов был точен. И всё бы ничего, но главным арбитром той встречи был… Владислав Безбородов! А вместе с ним в качестве линейного арбитра работал Максим Гаврилин из Владимира, который вместе с Безбородовым спустя шесть лет «улучшит» свой рекорд по количеству назначенных пенальти за один матч.

Три с пенальти могут забить даже вратари

В мировом футболе три гола с пенальти забивали достаточно часто. Хенрик Ларссон отметился таким результатом на уровне сборных, трижды поразив ворота Молдовы с одиннадцатиметровой отметки в отборочном матче чемпионата мира-2002.

Австралия в том отборе забивала и более тридцати мячей за игру. Сборной Тонга досталось 22 гола, а Кевин Мускат, защищавший в ту пору цвета шотландского «Глазго Рейнджерс», три забил с пенальти.

Бразильский гений футбола Роналдо забивал три пенальти в отборочном матче чемпионата мира-2006 в ворота Аргентины.

Кажется, что забить три пенальти – это несложно. Даже вратари делали хет-трик. Конечно же, это был Чилаверт, который за свою карьеру забил 62 гола. В ноябре 1999-го, когда парагвайский голкипер защищал цвета аргентинского клуба «Велес Сарсфилд», ему удалось реализовать три пенальти в матче против скромного «Феррокариль Оэсте».

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Но если Олег Веретенников не реализовал два одиннадцатиметровых за одну игру, то Мартин Палермо не сумел забить трижды «с точки» в игре Кубка Америки-1999 против Колумбии. Зато попал в книгу рекордов Гиннесса.

Хет-трики с пенальти в матчах ведущих лиг чемпионата России

Игрок Матч Дата Фёдор Чалов ЦСКА – «Ахмат» 3:2 (13, 45, 79-я минута), РПЛ 30.07.2023 Александр Алхазов «Волгарь» – «Луч-Энергия» 4:1 (33, 49, 56-я минута), ФНЛ 15.10.2015 Хасан Мамтов «Тюмень» – «Факел» 3:1 (67, 72, 81-я минута), ФНЛ 23.04.2017 Арсен Хубулов «Анжи»– «Томь» 3:3 (29,51,90-я минута), РПЛ 27.04.2017

Константин Лицин