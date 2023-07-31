Промес чаще всех в РПЛ оформляет гол и ассист в одном матче

Лидер атаки московского «Спартака» Квинси Промес чаще всех в Российской премьер-лиге оформляет гол и голевую передачу в отдельно взятом матче РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, у нидерландца с 2014 года набралось уже 20 таких матчей. Именно в том году Промес дебютировал в РПЛ, после этого никто не делал гол+пас в матче Премьер-лиги чаще Квинси.

Второе место в рейтинге у форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы (17 матчей). 13 – у бывшего форварда «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердара Азмуна. 12 – у форварда столичного ЦСКА Фёдора Чалова.