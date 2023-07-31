Кашчелан прокомментировал слухи о своём приходе в «Пари НН»

Ветеран российского футбола, бывший черногорский полузащитник Младен Кашчелан прокомментировал слухи о том, что в скором времени станет членом тренерского штаба Сергея Юрана в «Пари НН».

«Не буду забегать вперед по поводу «Пари НН», точно всё станет известно о моем будущем в РПЛ завтра. Пока лишь только скажу, что между нами произошёл разговор о сотрудничестве», - цитирует Кашчелана Sport24.

Напомним, Кашчелан завершил карьеру в минувшем сезоне в возрасте 40 лет. На протяжении карьеры он выступал в России за тульский «Арсенал», «Тосно» и «Тамбов», последним его клубом стала «Балтика».