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Кашчелан прокомментировал слухи о своём приходе в «Пари НН»

31 Июля 2023 • 21:23 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
04.08 20:00

Ветеран российского футбола, бывший черногорский полузащитник Младен Кашчелан прокомментировал слухи о том, что в скором времени станет членом тренерского штаба Сергея Юрана в «Пари НН».

«Не буду забегать вперед по поводу «Пари НН», точно всё станет известно о моем будущем в РПЛ завтра. Пока лишь только скажу, что между нами произошёл разговор о сотрудничестве», - цитирует Кашчелана Sport24.

Напомним, Кашчелан завершил карьеру в минувшем сезоне в возрасте 40 лет. На протяжении карьеры он выступал в России за тульский «Арсенал», «Тосно» и «Тамбов», последним его клубом стала «Балтика».

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Евро-Футбол.Ру,
Младен Кашчеллан Пари НН
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