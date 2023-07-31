Дзюба — о победе над «Факелом»: «Проявили характер»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба поделился комментарием после победы над «Факелом» в матче 2-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «железнодорожников». 34-летний Дзюбы отметился одним забитым мячом.

«Тяжелая, но важная победа. Проявили характер. Спасибо всем, кто приехал поддержать нас, идем дальше. Первый гол в сезоне, рад помочь команде», — написал Дзюба на своей страничке в социальной сети.

В текущем сезоне футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах и забил один гол.

После двух игр в РПЛ у «Локомотива» в копилке четыре зачетных балла. В третьем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с ЦСКА.