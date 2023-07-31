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Деменко: «Ребята из «Краснодара» получают уверенность, а игра сразу стабилизируется» эксклюзив

31 Июля 2023 • 21:13 Комментировать
Краснодар
2:0
Сочи
окончен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «быков» в матче против «Сочи».

«Пока «Краснодар» не теряет очки. В матче с «Сочи» сопротивление соперник оказывал им минут 20 в начале игры. Конечно, забей сочинцы в каком-то из моментов, всё могло бы пойти по-другому. Но всё же «Краснодар» был сильнее. У них сейчас стало все получаться, игра наладилась. Хотя вот в матче против «Спартака» «Краснодар» не смог показать всех своих козырей.

Как я уже сказал, «Краснодар» не теряет очки. В начале чемпионата это особенно важно. Ребята получают уверенность, а игра сразу стабилизируется. Посмотрим. Понятно, что пока говорить о каких-то глобальных целях рановато, всё-таки прошло всего два тура. Но хочу сказать, что чемпионат уже интересный», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко Сочи
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