ЭСК признала ошибки Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА

ЭСК РФС официально признала ошибки главного арбитра встречи «Ахмат» - ЦСКА (2:3) Владислава Безбородова.

Так, судья не имел права обращаться к системе ВАР после возобновления игры, говорится на официальном YouTube-канале РФС. Этим моментом стало исполнение грозненцами удара с 11-метровой отметки в конце первого тайма.

«Решение противоречит протоколу ВАР. После выполнения 11-метрового удара пересмотр ситуации не допускается», - пояснили в ЭСК.

Ошибочной признана и последующая после обращения к ВАР красная карточка игроку обороны ЦСКА Милану Гайичу.

Напомним, в прошедшем воскресным вечером матче в Грозном было назначено пять 11-метровых ударов. Все голы встречи были забиты с пенальти.

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