Каряка высказался о срыве трансфера Захаряна

Бывший футболист команды «Динамо» Андрей Каряка прокомментировал информацию о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Каряка выразил мнение, что срыв трансфера, вероятно, не сильно повлияет на Захаряна, и если он действительно хочет поехать играть за границу, то у него обязательно сбудется его мечта. Он отметил, что в начале чемпионата Захарян показывает хороший уровень игры и его будущее впереди. Если у футболиста есть желание играть за границей, то Каряка уверен, что это произойдет.

«Еще есть время до сентября, – сказал Каряка в интервью изданию Metaratings.