Воспитанник «Краснодара» Бородин рассказал, чему удивился в Израиле

Защитник московского «Торпедо», воспитанник академии «Краснодара» Сергей Бородин поделился воспоминаниями о периоде игры в чемпионате Израиля. В этой стране он провёл первую половину 2023 календарного года.

«Что удивило? Цены. В моем родном Сочи они почти московские. В Краснодаре цены лояльнее. А в Израиле… Умножай московские цены на три — получишь израильские», - делится Бородин с порталом Sport24.

Напомним, что Бородин вернулся в Россию летом, а после подписал контракт на три года с одним из фаворитов Мелбет-Первой лиги – столичным «Торпедо».

«Cо временем стал скучать по России, по родным. Первые полтора месяца прошли в эйфории, а потом – апатия», - добавляет Бородин.