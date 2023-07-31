«СКА-Хабаровск» может подписать форварда «Краснодара»

Форвард системы «Краснодара» Максим Кутовой может продолжить карьеру в клубе Мелбет-Первой лиги - речь идёт о ФК «СКА-Хабаровск».

Как сообщает портал Metaratings, ссылаясь на свои источники, дальневосточный клуб рассматривает именно выкуп футболиста у «быков».

В послужном списке нападающего девять голов и пять ассистов в 102 матчах Первой лиги и 11 матчей и гол в рамках РПЛ. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан ещё на один сезон.

После трёх туров сезона Мелбет-Первой лиги хабаровчане идут на четвёртом месте в турнирной таблице с шестью очками.