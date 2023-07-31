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​«Спартак» вряд ли подпишет Машовича – раскрыта причина эксклюзив

31 Июля 2023 • 20:34 Комментировать

Защитник «Бохума» Эрхан Машович оказался на радаре «Спартака», желающего усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Тем не менее, трансфер 24-летнего серба в московский клуб маловероятен. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», причина заключается в больших проблемах с переводом денег.

Стоит сказать, что Эрхан Машович оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 8 миллионов евро. За «Бохум» серб выступает с октября 2020 года после трансфера из «Брюгге».

Напомним, что этим летом «Спартак» пытался подписать Страхинью Эраковича, но борьбу за серба выиграл «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Спартак Москва трансферы футбола - лето 2023 Эрхан Машович
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