Геркус считает, что Тикнизяну рано переезжать в топ-чемпионат

Экс-гендир столичного «Локомотива» Илья Геркус считает, что защитнику Наиру Тикнизяну ещё рано уезжать в топовый европейский чемпионат, несмотря на результативную игру в России.

«Большой молодец он, так держать. Но я бы посоветовал ему сначала ровно отыграть хотя бы сезон в РПЛ, а уже дальше думать о переезде в Европу», - размышляет Геркус для Metaratings.

Ранее сообщалось, что Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в 21-м веке, которому удалось забить в четырёх матчах кряду.

«Если он будет забивать в каждой игре, то интерес к нему будет сильно выше», - добавляет Геркус.