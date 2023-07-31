Динияр Билялетдинов: «Дзюба сдал»

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился комментарием об игре форварда «красно-зелёных» Артёма Дзюбы.

«Не понимаю восторгов по поводу Дзюбы. Мне кажется, он сейчас немного сдал по сравнению с прошлым чемпионатом. Да, вчера он забил «Факелу», но таких мячей он должен забивать 10 из 10», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Эксперт считает, что Дзюбе не хватает куража, который присутствовал в прошлом чемпионате, но у него есть большой опыт, он хорошо знает лигу.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел три матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.