Червиченко: «Я давно не видел «Зенит» таким прижатым и робким»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче второго тура чемпионата России «Ростов» - «Зенит» (1:1).

«Зенит» мог выиграть. Если бы Кассьерра забил второй мяч. Но по ходу матча «Ростов» давил и выглядел поинтереснее. Я давно не видел «Зенит» таким прижатым и робким. «Ростов» отыграл очень прилично», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, у «Зенита» возникли проблемы с настроем, команда привыкла, что она постоянно даром получает золотые медали.

В следующем туре РПЛ подопечные Сергея Семака примут на своем поле московское «Динамо». Встреча состоится 6 августа.