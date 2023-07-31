Колыванов отреагировал на срыв перехода Захаряна в «Лацио»

Игорь Колыванов, бывший футболист итальянской команды «Фоджи», высказал свое мнение относительно срыва трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Колыванов отметил, что срыв трансфера может повлиять на молодого футболиста, но это не должно служить препятствием для его развития. Он советует Захаряну не обращать внимания на разговоры и продолжать усердно трудиться, как он уже начал делать. Молодому игроку нужно доказывать свою ценность на поле и продолжать расти как футболист.

Колыванов также подчеркнул, что руководство «Динамо» будет работать над переподписанием Захаряна.

«Динамо» думает об этом», – сказал Колыванов изданию Metaratings.