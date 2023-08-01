Какого тренера в Премьер-лиге уволят первым

В России с тренерами не церемонятся, и, хотя сезон только стартовал, в некоторых клубах уже могут начать думать о смене наставников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может первым лишиться работы.

Тенденция менять тренеров

Если кажется, что разговор о смене тренера преждевременный, то вы ошибаетесь. По крайней мере тенденция в Премьер-лиге показывает, что перестановки могут случиться в любой момент. В прошлом сезоне после 4-го тура сразу два клуба сменили тренеров – «Урал» уволил Игоря Шалимова, а «Химки» – Сергея Юрана. Сейчас уже пройдена половина от этого пути. Кстати, после 5-го тура год назад наставника сменило и «Торпедо». В целом прошлый сезон стал рекордным по количеству отставок, и нет оснований считать, что в этом году клубы будут терпеливее.

Причин менять тренеров несколько. Где-то есть руководство, которое требует немедленного результата. В каких-то клубах оно просто меняется и хочет видеть на посту тренера «своего» человека. В некоторых же случаях понятно, что есть кадровые проблемы с составом, которые невозможно решить без денежного вливания, поэтому все изменения заканчиваются на тренере, в надежде найти того, кто сможет слепить что-то из имеющихся игроков.

Сергей Ташуев

В «Ахмате» не слишком церемонятся с тренерами, редко выстраивая какую-либо стратегию под конкретного наставника. Иными словами, тот же Сергей Ташуев поработает до тех пор, пока будет давать результат. В начале сезона с ним у грозненцев проблемы. «Ахмат» на старте сезона проиграл оба домашних матча «Крыльям Советов» и ЦСКА. Учитывая, что грозненцы – это скорее «домашняя» команда, такие неудачи могут дорого стоить. Вдобавок к этому «Ахмат» начал с поражения и в Кубке страны, хотя уступить «Зениту» в Санкт-Петербурге не является чем-то экстраординарным. Впереди подопечных Ташуева ждут два выездных матча – против «Сочи», который выглядит довольно неуступчивым коллективом, и «Пари НН», который пока тоже не впечатляет. Между этими играми предстоит поединок с «Балтикой» в Кубке. Если «Ахмат» не исправит результаты, то любой из этих матчей может стать для Ташуева последним.

Вадим Евсеев

«Факел» также начал сезон с двух поражений в Премьер-лиге (от «Ростова» и «Локомотива») и с одного в Кубке – от «Сочи». Проблемы воронежцев понятны: по составу это одна из самых слабых команд элиты, и усиливаться команде довольно сложно. В этой ситуации «Факелу» просто нужен тренер-волшебник, который будет выжимать максимум из имеющихся игроков. В конце прошлого сезона Евсееву это удалось, в начале этого пока не получается. Впереди у воронежцев не самый простой календарь – гостевая игра с «Балтикой», которая станет для калининградцев первой в родных стенах в сезоне, а потом выезд к ЦСКА в рамках Кубка и к «Зениту» в рамках Премьер-лиги. «Факел» так может в шести стартовых матчах сезона не набрать ни одного очка, после чего вопрос о будущем Евсеева может быть решён кардинальным способом.

Сергей Юран

Год назад Юран был уволен с четвёртого тура, а теперь он надеется не повторить это сомнительное достижение. «Пари НН» в первых двух турах набрал одно очко, но это не должно вводить в заблуждение. Поражение от «Зенита» было предсказуемо, а ничья в Екатеринбурге – это нормальный результат. Добавим к этому победу, пусть и по пенальти, в Кубке над «Динамо». Почему же Юрана включили в список претендентов на скорую отставку? Во-первых, всё же результаты не самые лучшие, а в чемпионате впереди выезд в Краснодар и домашний матч с раненым «Ахматом». Однако в случае с Юраном важнее даже внутренние моменты в «Пари НН». Как известно, в клубе недавно сменился генеральный директор, и должность занял Давид Мелик-Гусейнов. Учитывая, что Юран человек с непростым характером, важно то, как он сработается с новым руководителем. Если отношения не сложатся, то даже непростой календарь не станет оправданием.

Марцел Личка

Вряд ли руководство «Динамо» довольно стартом сезона. «Динамо» без шансов проиграло «Краснодару», уступило в пенальти «Пари НН» в Кубке и умудрилось упустить победы над «Крыльями Советов», ведя в два мяча. Впереди у столичной команды график просто убийственный. В Премьер-лиге её ждут выезд в Санкт-Петербург, домашний матч с «Балтикой», потом дерби с ЦСКА и гостевые матчи с «Рубином» и «Ростовом». Добавим к этому, что в Кубке предстоит сыграть с тем же «Краснодаром» и «Спартаком». «Динамо» же при этом выглядит пока довольно разобранным, и за результаты команды тревожно, глядя на расписание. В общем, существует вероятность, что Личка не доработает даже до закрытия летнего трансферного окна.

Роман Андреев