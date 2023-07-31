Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно журналисту Ивану Карпову, неназванный клуб из ОАЭ намерен подписать 23-летнего Сулейманова. По сведениям источника, арабский клуб готов выделить на трансфер футболиста 600 тысяч евро.

Кроме того, инсайдер вещает, что турецкий клуб «Газиантеп» продолжает сохранять интерес к Сулейманову. Напомним, ранее «Пари НН» уже отказался отпускать своего нападающего в Турцию.

Трудовое соглашение форварда с «Пари НН» действует до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сулейманова в один миллион евро.