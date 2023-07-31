Орещук – о Карапузове: «Влад доказал своей игрой, что он игрок старта «Динамо»

Роман Орещук, агент новичка «Пари НН» Владислава Карапузова, который принадлежит московскому «Динамо», прокомментировал аренду игрока в нижегородский клуб.

«Влад доказал своей игрой, что он игрок старта. Ну, что делать, если в «Динамо» его не видели в основном составе. Приятно быть частью такого великого клуба, но в таком возрасте нужно играть», - делится Орещук с «Матч ТВ».

Напомним, Карапузов стал игроком «Пари НН» в понедельник днём. Минувший сезон полузащитник провёл в грозненском «Ахмате» - чеченский клуб занял пятое место в РПЛ по его итогам.

«Пари НН» усилится полузащитником «Динамо»