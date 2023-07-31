Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым засомневался в том, что санкт-петербургский «Зенит» выиграет РПЛ шестой раз подряд.

- «Зениту» 60 миллионов евро пришло за Малкома, теперь можно расслабиться. Сейчас им можно всё, только осторожно. Мне что-то кажется, что в этом сезоне им тяжело будет чемпионами стать, хотя деньги решают многое.

«Зениту» трудно будет без Малкома. Сколько он забил за прошлый сезон? Больше двадцати голов. А кто сейчас столько забьёт? Ерохин, что ли? Ну, может, Кассьерра. Он раскрываться стал, молодец. У Семака есть насчёт него чутьё.