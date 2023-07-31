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​Гранд Серии А предложил 25 млн евро за игрока «Зенита»

31 Июля 2023 • 19:46 Комментировать (3)

Полузащитник Маркус Вендел хочет покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. В последние недели слухи активно связывали 25-летнего бразильца с «Фламенго». Этот клуб даже увеличил предложение по Венделу до 18 миллионов евро, однако на горизонте появился «Наполи».

Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, чемпионы Серии А предложили «Зениту» за Вендела 25 миллионов евро. Российский клуб предпочитает продать футболиста именно «Наполи».

Маркус Вендел представляет «Зенит» с октября 2020 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает хавбека в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Наполи трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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Комментарии (3)
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старый ХЬЮ
31 Июля 2023 в 20:07
брехня...))
superzina
31 Июля 2023 в 19:55
Кмк , Вене Касагранде все выдумывает :
- зачем это Наполи , солить ? У Наполи уже перебор более статусных игроков в центре поля .
- в оригинале сказано , что Вене Касагранде узнал это в разговоре с одним из менеджеров "Зенита" .
Чтобы один из менеджеров "Зенита" поговорил с журналистом о трансферах ? Быть такого не может по определению .
ингерман
31 Июля 2023 в 19:54
ай похлядим.. чёй-та мала верица.. хе-хе..
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