​Гранд Серии А предложил 25 млн евро за игрока «Зенита»

Полузащитник Маркус Вендел хочет покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. В последние недели слухи активно связывали 25-летнего бразильца с «Фламенго». Этот клуб даже увеличил предложение по Венделу до 18 миллионов евро, однако на горизонте появился «Наполи».
Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, чемпионы Серии А предложили «Зениту» за Вендела 25 миллионов евро. Российский клуб предпочитает продать футболиста именно «Наполи».
Маркус Вендел представляет «Зенит» с октября 2020 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает хавбека в 24 миллиона евро.
- зачем это Наполи , солить ? У Наполи уже перебор более статусных игроков в центре поля .
- в оригинале сказано , что Вене Касагранде узнал это в разговоре с одним из менеджеров "Зенита" .
Чтобы один из менеджеров "Зенита" поговорил с журналистом о трансферах ? Быть такого не может по определению .
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