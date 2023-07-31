​Гранд Серии А предложил 25 млн евро за игрока «Зенита»

Полузащитник Маркус Вендел хочет покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. В последние недели слухи активно связывали 25-летнего бразильца с «Фламенго». Этот клуб даже увеличил предложение по Венделу до 18 миллионов евро, однако на горизонте появился «Наполи».

Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, чемпионы Серии А предложили «Зениту» за Вендела 25 миллионов евро. Российский клуб предпочитает продать футболиста именно «Наполи».

Маркус Вендел представляет «Зенит» с октября 2020 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает хавбека в 24 миллиона евро.