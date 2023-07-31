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Арбитр Федотов высказался о судействе Безбородова

31 Июля 2023 • 19:41 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Бывший арбитр Игорь Федотов высказал свои соображения о допущенных ошибках судьи Владислава Безбородова в матче РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Основной вопрос, по его словам, связан с моментом, когда судья дал свисток: до или после исполнения пенальти игроком «Ахмата». Если свисток прозвучал до удара, тогда действия арбитра были правильными, и красная карточка, показанная Гайичу, будет признана законной. Однако, если свисток был дан уже после того, как мяч был введен в игру, то это считается грубым нарушением правил.

«Сейчас главный вопрос, когда был свисток», – сказал Федотов изданию NEWS.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Безбородов Игорь Федотов Ахмат
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