Мухин: «Матч с «Ахматом» войдёт в историю»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о матче второго тура чемпионата России с «Ахматом», в котором было назначено пять одиннадцатиметровых ударов. Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 3:2. Все голы были забиты с пенальти.

«Я впервые такое вижу, что пять пенальти еще и три красные карточки. Этот матч войдет в историю», — приводит слова Мухина пресс-служба «красно-синих».

Хавбек признался, что был удивлен, когда после пробития пенальти арбитр пошел смотреть VAR, но этот момент команда быстро забыла, ЦСКА был сосредоточен только на победе.

В текущем сезоне Мухин принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.