Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу ЦСКА в матче 2-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом».

- Вам понравилось вчерашнее зрелище?

- Не могу ответить на этот вопрос. Я немного заблудился в этой встрече. Я думал, что понимаю в футболе, но вчера я ничего не понял. За что давали карточки, за что назначали пенальти, за что удаляли? Почему перебивали пенальти? Остался небольшой осадок. В целом боевая игра, обе команды старались, поочерёдно владели инициативой. Не скажу, что у какого-то коллектива была чёткая и выстроенная игра. Было больше эмоций, чем мастерства. Эмоциональная игра - это неплохо, но только тогда, когда эти эмоции управляются и идут от головы, а не от сердца.

- То есть вы не совсем поняли судейские решения?

- Да, в том числе.

- По итогам прошлого сезона Владислава Безбородова признали лучшим арбитром. Что же тогда говорить о тех, кто ниже него в этом рейтинге?

- Судьи, ровно как и футболисты, не могут рассчитывать на пожизненное признание. Сегодня футболист играет великолепно, а завтра из-за своих трудностей он будет хуже выглядеть. Такая же ситуация с судьями. Я не берусь оценивать его решения. Нельзя сказать, какой он арбитр - хороший или плохой. Завтра он может стать лучше, а может - хуже.