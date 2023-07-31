Масалитин раскритиковал судейство в матче между «Ахматом» и ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил свое мнение о спорной ситуации в матче между «Ахматом» и ЦСКА, когда защитник Милан Гайич получил желтую карточку за нарушение в штрафной зоне. Судьи приняли решение о пенальти в пользу «Ахмата».

Масалитин заявил, что Гайич не совершал фола против Ильи Олейникова. По его словам, на видеозаписи нет подтверждения контакта между игроками, и Олейников, по сути, просто упал без видимых нарушений. Бывший футболист отметил, что судейство в данной ситуации вызывает у него недоумение и непонимание.

Что случилось с нашим судейством –вообще непонятно», – заявил Масалитин изданию «Газета.ру».