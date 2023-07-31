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Агент Железняков высказался об имидже профессии агента

31 Июля 2023 • 19:21 Комментировать

Агент Антон Железняков поделился своим мнением об имидже профессии агента в российском футболе.

Железняков подчеркнул, что есть молодые и перспективные агенты, которые стремятся строить свой имидж на основе честной и ответственной работы. Он уверен, что каждый должен иметь свое критическое мышление и принимать решения на основе конкретных обстоятельств.

Агент также заметил, что, к сожалению, многие говорят о плохих агентах, но никто не упоминает о специалистах, которые всегда помогают футболистам и поддерживают их в трудных моментах.

«Лично мне не позволяет воспитание оставить футболиста на произвол судьбы», – сказал Железняков изданию Metaratings.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Железняков
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