Сёмин: Я не могу сказать, что «Локомотив» — лучшая команда с российскими футболистами в составе

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, считает ли он «железнодорожников» лучшей командой с российскими игроками в составе.

«Я не могу так сказать. Всегда есть конечный результат. Если «Локомотив» выиграет чемпионат, то это будет блестящее выступление. Самое важное — конечный результат, а не промежуточный», — цитирует Сёмина Metaratings.

Эксперт считает, что на сегодняшний день в Российской премьер-лиге есть много хорошо играющих команд, например, «Крылья Советов».

За два матча в РПЛ «Локомотив» набрал четыре очка и сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице.