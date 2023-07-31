Сёмин заявил, что не считает Тикнизяна лучшим крайним защитником РПЛ

Ветеран «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о защитнике «железнодорожников» Наире Тикнизяне.

«Тикнизян своими голами приносит большую пользу. Я думаю, это современный защитник, у которого большое будущее. Я не могу сказать, что Тикнизян — лучший крайний защитник РПЛ, но он значительно прибавил», — цитирует Сёмина Metaratings.

По мнению специалиста, Тикнизяна заслуженно все хвалят, и если он продолжит так играть, то сможет уехать в европейскую команду.

В текущем сезоне защитник сыграл в трех матчах во всех турнирах и забил четыре гола.

Трудовое соглашение Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона-2025/26. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.