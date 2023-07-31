Нарубин советует Селихову оставаться в «Спартаке»

Бывший голкипер пермского «Амкара» Сергей Нарубин посоветовал вратарю столичного «Спартака» Александру Селихову никуда не уходить из своего клуба, несмотря на то, что в первом туре РПЛ место в воротах «красно-белых» занял Александр Максименко. А в сегодняшнем матче против «Балтики» Селихов и вовсе оказался вне заявки, но, как сообщили в клубе, по причине болезни.

«Никуда не уходил бы на месте Саши. Абаскаль мечется туда-сюда с вратарями, Максименко не такого уровня вратарь, который весь сезон вывезет… Так что думаю, Селихов еще получит свой шанс в сезоне», - делится Нарубин с «РБ Спорт».

Напомним, что именно Селихов был основным вратарём «Спартака» в прошлом сезоне. По его итогу столичный клуб занял третье место в РПЛ.

В «Спартаке» рассказали, почему Селихова нет в заявке на матч с «Балтикой»