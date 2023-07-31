Гришин — о возможном трансфере Тикнизяна в Европу: «Это всё сказки для бедных»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переезде защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский клуб.

«Уедет ли Тикнизян играть за границу? Это все сказки для бедных. Мы уже столько футболистов распродали, та же ситуация с Захаряном. Это все агентские игры, можно запускать утки каждый день», — заявил Гришин Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна составляет два с половиной миллиона евро.