​ЭСК РФС объяснила, почему арбитр Иванов не допускал ошибок в пользу «Зенита» в первом туре

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация насчёт решений экспертно-судейской комиссии по эпизодам в матче «Пари НН» - «Зенит» (0:2). Стоит сказать, что ЭСК не нашла ошибок в четырёх решениях арбитра Сергея Иванова, которые рассматривались.

Установлено, что на третьей минуте Иванов правильно не стал удалять Дугласа Сантоса из «Зенита». Действия бразильца в верховой борьбе ЭСК не считает серьёзным нарушением, ведь руки игрока двигались в естественной манере, и дополнительного движения в сторону соперника Сантос не делал.

Также ЭКС поддержала решение Иванова не удалять игрока «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте. В выводах комиссии говорится, что бразилец действовал в правильной манере, двигая ногу к мячу снизу вверх. Отмечается, что Ренан сыграл в мяч, прежде чем произошёл контакт по инерции.

Комиссия считает, что Иванов правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 44-й минуте. Отмечается, что контакт мяча с рукой Ренана в штрафной площади не является наказуемым, ведь ранее партнёр защитника – Александр Ерохин – умышленно сыграл в мяч. Для Ренана дальнейшее движение мяча было неожиданным, его рука находилась в естественном положении, и дополнительного движения он не делал.

Также ЭКС установила, что Иванов правильно удалил защитника «Пари НН» Виктора Александрова. Все члены комиссии считают, что в том моменте имело место быть лишение явной возможности забить гол, ведь Зелимхан Бакаев сохранял контроль над мячом и мог выйти один на один.