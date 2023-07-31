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Миладинович: «Мы заслуживали минимум ничью с «Краснодаром»

31 Июля 2023 • 18:30 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
06.08 20:00

Защитник «Сочи» Иван Миладинович полагает, что во вчерашнем матче РПЛ против «Краснодара» (0:2) его клуб заслуживал как минимум ничейный результат.

«При максимальном уважении к сопернику, считаю, мы минимум ничью заслуживали. Хороший матч провели, но были мелкие моменты, где мы потеряли концентрацию и поэтому не добились результата», - цитирует игрока южан «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» обыгрывает «Сочи» в южном дерби уже в пятом матче РПЛ кряду.

Следующий матч Премьер-лиги команда Дмитрия Хохлова проведёт 6 августа, соперником выступит грозненский «Ахмат», проигравший два стартовых матча нового сезона РПЛ.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи Иван Миладинович
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