Миладинович: «Мы заслуживали минимум ничью с «Краснодаром»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович полагает, что во вчерашнем матче РПЛ против «Краснодара» (0:2) его клуб заслуживал как минимум ничейный результат.

«При максимальном уважении к сопернику, считаю, мы минимум ничью заслуживали. Хороший матч провели, но были мелкие моменты, где мы потеряли концентрацию и поэтому не добились результата», - цитирует игрока южан «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» обыгрывает «Сочи» в южном дерби уже в пятом матче РПЛ кряду.

Следующий матч Премьер-лиги команда Дмитрия Хохлова проведёт 6 августа, соперником выступит грозненский «Ахмат», проигравший два стартовых матча нового сезона РПЛ.