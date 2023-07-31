Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Стефановича: «Думаю, сейчас интерес от «Сочи» уже неактуален»

31 Июля 2023 • 18:16 Комментировать
Торпедо Москва
...
Сокол
05.08 16:00

Агент 31-летнего форварда московского «Торпедо» Ильи Стефановича Андрей Талаев полагает, что новости об интересе к его клиенту со стороны клуба РПЛ, «Сочи» уже не столь актуальны, как это могло показаться ранее.

«От «Сочи» были обращения, но после этого они подписали двух нападающих. Думаю, сейчас это неактуально уже. Очень давно «Торпедо» отказалось отпускать его в «Сочи», - цитирует Талаева Metaratings.

Ранее сообщалось, что южане хотят видеть у себя в составе страйкера «автозаводцев». Клуб уже якобы работает над его трансфером.

«Из других клубов РПЛ есть сейчас интерес к Стефановичу», - отметил Талаев.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сочи Илья Стефанович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА СОКОЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
40-летний Лебеденко допустил, что проводит последний сезон в карьере
19:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин заявил, что не считает Тикнизяна лучшим крайним защитником РПЛ
19:05 · Россия. Премьер-лига
Нарубин советует Селихову оставаться в «Спартаке»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Гришин — о возможном трансфере Тикнизяна в Европу: «Это всё сказки для бедных»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:59 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК РФС объяснила, почему арбитр Иванов не допускал ошибок в пользу «Зенита» в первом туре
18:52 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский избежал серьёзной травмы после столкновения со Сперцяном
18:46 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, почему Николсона и Селихова нет в заявке на матч с «Балтикой»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Если Захарян будет продолжать играть на достойном уровне, то предложения из Европы у него будут»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Мы заслуживали минимум ничью с «Краснодаром»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Норманн может вернуться в «Ростов» слухи
18:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярослав Савин – о Йорди Рейне: «Превращается в настоящего москвича»
18:20 · Россия. Премьер-лига
​Медина в запасе: «Спартак» объявил состав на матч против «Балтики»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Медина готов сыграть с «Балтикой»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Стефановича: «Думаю, сейчас интерес от «Сочи» уже неактуален»
Все новости
Рекомендуем