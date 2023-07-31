Агент Стефановича: «Думаю, сейчас интерес от «Сочи» уже неактуален»

Агент 31-летнего форварда московского «Торпедо» Ильи Стефановича Андрей Талаев полагает, что новости об интересе к его клиенту со стороны клуба РПЛ, «Сочи» уже не столь актуальны, как это могло показаться ранее.

«От «Сочи» были обращения, но после этого они подписали двух нападающих. Думаю, сейчас это неактуально уже. Очень давно «Торпедо» отказалось отпускать его в «Сочи», - цитирует Талаева Metaratings.

Ранее сообщалось, что южане хотят видеть у себя в составе страйкера «автозаводцев». Клуб уже якобы работает над его трансфером.

«Из других клубов РПЛ есть сейчас интерес к Стефановичу», - отметил Талаев.