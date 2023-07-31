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​Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить на Нето Боржеса эксклюзив

31 Июля 2023 • 18:14 Комментировать

После серьёзной травмы колена, которую получил Томаш Тавареш, «Спартаку» в летнее трансферное окно важно подписать игрока на позицию левого защитника. В сфере интересов московского клуба оказался Нето Боржес из «Клермона».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» готов заплатить за 26-летнего Боржеса 5 миллионов евро. В то же время «красно-белые» рассматривают и других кандидатов на эту позицию.

Нето Боржес провёл в «Клермоне» один сезон. За это время бразилец провёл 34 официальных матча, в которых забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон трансферы футбола - лето 2023 Нето Боржес
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