Московский «Локомотив» может усилиться игроком обороны в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в стане «железнодорожников» рассматривают возможность подписания центрального защитника этим летом.

Стоит отметить, что центральная линия обороны «Локомотива» регулярно допускала ошибки в стартовых матчах нового сезона. В первых трех играх команда Михаила Галактионова пропустила четыре мяча.

В третьем туре чемпионата России «Локомотив» встретится в гостях с ЦСКА. Поединок состоится 5 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.