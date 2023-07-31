Семшов — о Кордобе: «Топовый нападающий, который украшает наш футбол»

Российский тренер Игорь Семшов высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Его техническая оснащенность и мастерство позволяет Джону в одиночку решить момент и принести команде победу. Кордоба - топовый нападающий, который украшает наш футбол», — заявил Семшов «РБ Спорту».

Как считает специалист, «Краснодару» будет тяжело удержать такого футболиста в отсутствии еврокубков. При этом Семшов отметил, что «быки» могут хорошо заработать на продаже своего форварда.

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба провел два матча в РПЛ, в которых забил два мяча и стал автором одного ассиста. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 11 миллионов евро.