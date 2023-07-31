​В «Лацио» назвали причину срыва трансфера Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян в текущее трансферное окно не сменит «Динамо» на «Лацио». Анджело Фабиани, который занимает должность спортивного директора римского клуба, назвал причину срыва этой сделки.

«Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», - сказал Фабиани, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» не состоялся по финансовым причинам.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt считают, что 20-летний Арсен Захарян стоит 15 миллионов евро.