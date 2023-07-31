Чалов попал в топ-25 лучших бомбардиров в истории чемпионатов России

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов минувшим воскресеньем оформил хет-трик из пенальти в ворота грозненского «Ахмата». Матч завершился со счётом 3:2.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», благодаря своим трём голам Чалов вошёл в топ-25 бомбардиров в истории чемпионатов России. Теперь у него 67 забитых голов в рамках 170 матчей.

По этому показателю Чалов сравнялся с бывшим игроком «Ротора» Владимиром Нидергаусом, ему на те же 67 голов потребовалось на два матча меньше.

Напомним, что благодаря хет-трику Чалова в скандальном матче ЦСКА смог одержать первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Лишь один игрок до Чалова оформлял хет-трик из пенальти в РПЛ