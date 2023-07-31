Хавбек «Ахмата» Швец рассказал, почему не играет в новом сезоне

Центральный полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец рассказал, почему не выходит на поле в составе своей команды в новом сезоне РПЛ. Всё вполне логично – футболист получил перелом на тренировке.

«Было рядовое столкновение на сборах, на утро следующее почувствовал дискомфорт, вышел на вечерний матч на обезболивающих. После первого тайма не мог наступить на ногу. Выявили перелом второй плюсневой кости», - делится Швец для «Матч ТВ».

Сейчас, спустя три недели после травмы футболист уже ходит без костылей. По его прогнозам, он сможет активно тренироваться уже в середине августа.

«Вернусь в Грозный 6–7 августа, начну тренировки и, надеюсь, через одну‑две недели вернусь в строй», - добавляет Швец.

Оба стартовых матча в новом сезоне РПЛ грозненцы проиграли.