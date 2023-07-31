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Денис Попов: «Рядно не сможет заменить Дивеева на длинной дистанции» эксклюзив

31 Июля 2023 • 17:41 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал тот факт, что защитник «красно-синих» Игорь Дивеев выбыл из строя из-за травмы до конца календарного года.

- В любом случае Дивеев игрок стартового состава. В нынешней ситуации это потеря, безусловно.

- Как её компенсировать? С помощью выхода на трансферный рынок? Или хватит своей молодёжи?

- Это прерогатива главного тренера и руководства. Но мы должны понимать, что вести борьбу за медали с молодыми футболистами тяжело. Потому что на длинную дистанцию их может не хватить.

- Как проявляет себя 17-летний защитник Рядно?

- На данный момент он смотрится достойно. По крайней мере, сильно картину не портит. Но о чём и речь, что молодым футболистам без опыта свойственна нестабильность. Поэтому трудно надеяться, что на длинной дистанции Рядно будет выглядеть одинаково хорошо и равноценно заменит Дивеева. Это тоже надо учитывать.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ Игорь Дивеев
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