Павлюченко: «Сейчас я забил бы три-четыре гола за 15 матчей в РПЛ»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о том, сколько мячей в новом сезоне сможет забить нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

Ранее бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что 34-летний Дзюба не сможет забить более двух голов.

«Шалимов с горяча, наверное, сказал. Мой «пахан» сейчас два мяча забил бы за весь чемпионат. Ерунду Шалимов сказал. Даже я сейчас в чемпионате три-четыре гола забью за 15 матчей», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

По мнению бывшего футболиста «железнодорожников», в текущем сезоне Дзюба точно пополнит свою копилку на десять голов.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в двух матчах и уже отметился одним забитым мячом.