Назван лучший голкипер двух туров РПЛ по предотвращенным голам

Статистический портал Opta.Sports назвал лучшего голкипера первых двух туров нового сезона РПЛ по предотвращённым голам. Им стал страж ворот столичного «Локомотива» Илья Лантратов.

Так, Лантратов предотвратил 2,2 гола в первых двух турах чемпионата. Это лучший результат среди всех вратарей Премьер-лиги. Первую тройку с голкипером «Локо» разделили Матвей Сафонов («Краснодар», 1,2 гола) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 0.8 голов).

Отметим, что в прошлом сезоне, по данным аналитиков Opta, Лантратов также был лучшим вратарем чемпионата России по предотвращенным голам.

Илья Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» зимой 2023 года.

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