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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший голкипер двух туров РПЛ по предотвращенным голам

31 Июля 2023 • 17:30 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
05.08 20:00

Статистический портал Opta.Sports назвал лучшего голкипера первых двух туров нового сезона РПЛ по предотвращённым голам. Им стал страж ворот столичного «Локомотива» Илья Лантратов.

Так, Лантратов предотвратил 2,2 гола в первых двух турах чемпионата. Это лучший результат среди всех вратарей Премьер-лиги. Первую тройку с голкипером «Локо» разделили Матвей Сафонов («Краснодар», 1,2 гола) и Игорь Акинфеев (ЦСКА, 0.8 голов).

Отметим, что в прошлом сезоне, по данным аналитиков Opta, Лантратов также был лучшим вратарем чемпионата России по предотвращенным голам.

Илья Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» зимой 2023 года.

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Локомотив Москва Илья Лантратов
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