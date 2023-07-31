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Масалитин — о судьях в матче «Ахмат» — ЦСКА: «Чтобы отмазать, найдут кучу вещей»

31 Июля 2023 • 17:17 Комментировать
Ахмат
2:3
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что главный арбитр матча «Ахмат» — ЦСКА Владислав Безбородов должен быть отстранён от работы.

Напомним, по ходу встречи Безбородов назначил пять пенальти и удалил трёх игроков. По мнению Масалитина, в СМИ судью уже начали оправдывать.

«Начали уже говорить, что связи не было. Ещё что-то начнут говорить, что я, мол, себя плохо чувствовал. Чтобы отмазать, найдут кучу вещей. По идее, конечно, его должны отстранять на несколько матчей», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

После двух туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка. «Ахмат», потерпевший два поражения в двух матчах, идёт 14-м. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Безбородов Валерий Масалитин Ахмат
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