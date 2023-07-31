В «Рубине» рассказали о состоянии Лисаковича

Пресс-атташе казанского «Рубина» Марат Вагизов ответил на вопрос о состоянии форварда команды Виталия Лисаковича.

«Лисакович пропускает старт сезона из-за травмы. В силу объективных медицинских причин он пока тренируется в индивидуальном порядке», — приводит слова Вагизова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист пока на поле не появлялся. На данный момент «Рубин» провел три официальных матчах в новом сезоне и не одержал ни одной победы, сыграв два раза вничью и потерпев одно поражение.

5 августа «Рубину» предстоит непростой домашний матч против московского «Спартака». Встреча 3-го тура РПЛ начнется в 17:30 по столичному времени.