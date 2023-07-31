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Тарханов объяснил причину ошибок Безбородова в матче «Ахмата» и ЦСКА

31 Июля 2023 • 17:12 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
05.08 20:00

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, почему во вчерашнем матче «Ахмата» и ЦСКА (2:3) в рамках Российской премьер-лиги главный арбитр встречи Владислав Безбородов принимал ошибочные решения.

«Просто он слишком часто обращался к помощи ВАР. Я сейчас смотрел матч чемпионата Бразилии, там судья вообще не воспользовался ВАР. У нас же наоборот – в каждом матче много обращений к ВАР, а судьям нужно самим принимать решения, пользоваться ВАР в крайнем случае», - делится Тарханов с Vprognoze.ru.

Напомним, что все голы в воскресной встрече грозненцев и столичного клуба были забиты с 11-метровых ударов. У ЦСКА хет-трик оформил Фёдор Чалов, у «Ахмата» - Мохамед Конате.

Лучшие моменты исторического матча «Ахмат» - ЦСКА

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Владислав Безбородов Ахмат
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