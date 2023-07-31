Дркушич считает, что Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос о лучшем форварде в чемпионате России.

«Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, против него всегда сложно играть. Но я думаю, что вчера мы не дали ему создать много моментов», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

30 июля «Сочи» проиграл «Краснодару» в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2. Авторами голов в этой встрече стали Кайо Панталеао и Джон Кордоба.

В нынешнем сезоне 30-летний колумбиец провел три матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счет один ассист.

В третьем туре РПЛ «Краснодар» примет «Пари НН», а «Сочи» на своем поле сыграет с «Ахматом».